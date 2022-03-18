Силы Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с российскими военными освободили больше 90% территории в ЛНР. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировкой войск ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освобождено более 90% территории республики», — сообщил Конашенков.

Ранее генерал-майор рассказал, что военные ЛНР уничтожают последние разрозненные остатки групп националистов на окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное.

Также стало известно, что силы ДНР при поддержке российских военнослужащих смыкают кольцо окружения вокруг Мариуполя, захваченного националистическим батальоном «Азов»*.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 23-й день.

*Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещена в России.