Мир 29 ноября 2022, 10:10 НМ ЛНР сорвала наступление ВСУ на Сватово Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о предотвращении наступления ВСУ на Сватово РИА «Новости»

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ВСУ не смогли реализовать наступление на сватовском участке линии соприкосновения в ЛНР. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

По его словам, в последние дни ВСУ пытаются усилить наступление в этой зоне боестолкновений с союзными силами.

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«Несколько ротно-тактических групп противника пытались прорвать нашу линию обороны сразу с трех направлений. Все атаки были отражены», — сообщил он.

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Марочко отметил, что ВСУ вернулись на прежние позиции. Но этот маневр дорого обошелся противнику. Офицер НМ ЛНР заявил, что при отступлении украинская армия понесла колоссальные потери. Их объем он не уточнил.

Также он уличил ВСУ в плохом отношении к раненым на поле боя. По его словам, украинские солдаты не забирают сослуживцев с мест сражений на Купянском и Краснолиманском направлениях. Марочко отметил, что эвакуацию раненых усложняют погода и нехватка сил. Он сказал, что такое отношение к пострадавшим увеличивает количество санитарных потерь в рядах ВСУ.

Сватово не в первый раз становится объектом нападок со стороны украинской армии. Двадцать седьмого ноября ВСУ выпустили по населенному пункту крупнокалиберный снаряд. В результате прилета боеприпаса один из жилых домов Сватова оказался полностью разрушен. Об этом сообщили в Telegram-канале НМ ЛНР.