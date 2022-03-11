НМ ДНР за сутки вывезла из зоны боевых действий 35 человек

За прошедшие сутки из зоны боевых действий в Донбассе эвакуировали 35 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.

«Рискуя собственными жизнями, наши защитники эвакуировали из зоны боевых действий 35 человек, из них восемь детей», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля сообщил о признании независимости ЛНР и ДНР, а 24 февраля заявил о начале спецоперации на Украине.

По его словам, к нему за помощью обратилось руководство Луганской и Донецкой народных республик. Главными целями операции российский лидер также назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.