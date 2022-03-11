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    11 марта 2022, 12:03

    НМ ДНР за сутки вывезла из зоны боевых действий 35 человек

    Народная милиция ДНР сообщила об эвакуации 35 человек из зоны боев за сутки

    Александр Иванов

    За прошедшие сутки из зоны боевых действий в Донбассе эвакуировали 35 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.

    НМ ДНР за сутки вывезла из зоны боевых действий 35 человек

    «Рискуя собственными жизнями, наши защитники эвакуировали из зоны боевых действий 35 человек, из них восемь детей», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

    Президент РФ Владимир Путин 21 февраля сообщил о признании независимости ЛНР и ДНР, а 24 февраля заявил о начале спецоперации на Украине.

    По его словам, к нему за помощью обратилось руководство Луганской и Донецкой народных республик. Главными целями операции российский лидер также назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.