НМ ДНР за сутки вывезла из зоны боевых действий 35 человек
Народная милиция ДНР сообщила об эвакуации 35 человек из зоны боев за сутки
За прошедшие сутки из зоны боевых действий в Донбассе эвакуировали 35 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.
«Рискуя собственными жизнями, наши защитники эвакуировали из зоны боевых действий 35 человек, из них восемь детей», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля сообщил о признании независимости ЛНР и ДНР, а 24 февраля заявил о начале спецоперации на Украине.
По его словам, к нему за помощью обратилось руководство Луганской и Донецкой народных республик. Главными целями операции российский лидер также назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.