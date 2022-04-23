НМ ДНР сообщила о блокаде украинских националистов на «Азовстали»
Вооруженные силы (ВС) России полностью блокировали украинских неонацистов на «Азовстали». Об этом сообщили представители Народной милиции (НМ) ДНР. Военкор ведомства Павел Фоменко побывал на позициях ВС РФ. Его репортаж опубликовали в Telegram-канале НМ ДНР.
Фоменко пошел на локацию военных республики. По пути он пообщался с солдатом ДНР с позывным «Кабан».
«По факту ВС со своими задачами справляется. Националисты сдаваться не хотят. Предложенными зелеными коридорами они не воспользовались. Завод блокирован, выходы все перекрыты, сопротивление бесполезно», — описал военнослужащий обстановку.
Также он рассказал, что на «Азовстали» остались не только сторонники ВСУ. На территории завода находятся солдаты-срочники и «обычные пацаны». По словам военнослужащего ДНР, ВСУ удерживает их силой и «прикрываются» ими.
«Отряды ДНР при поддержке ВС РФ блокируют все входы и выходы с завода и подавляют огневые точки. Таким образом, попытки боевиков „Азова“* выйти с территории завода и закрепиться в жилых домах пресекаются. Все отряды, которые выходят с боем или пытаются выйти с боем, уничтожаются», — сказал Фоменко.
* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.