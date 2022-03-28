НМ ДНР сообщила о 17 сложивших оружие украинских военных

За прошедшие сутки 17 украинских военных добровольно сложили оружие и сдались в плен. Об этом в Telegram-канале сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики.

Среди сдавшихся, по данным оборонного ведомства, 12 военнослужащих 54-й механизированной бригады и пять бойцов 25-й воздушно-десантной бригады. Кроме того, за прошедшие сутки подразделения ПВО ДНР уничтожили три ракеты «Точка-У».

Материалы по факту ранения гражданских лиц и повреждения инфраструктуры переданы представителям международных правозащитных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВСУ.

Министерство обороны РФ ранее сообщило о выходе российских войск к окраинам населенного пункта Новоселовка в ДНР.

Также депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над националистическими формированиями.