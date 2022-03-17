НМ ДНР показала, как выглядит Ольгинка после освобождения

Поселок Ольгинка в Донецкой Народной Республике освободили от нацгвардейцев. Теперь там начинается новая, мирная жизнь.

О присутствии ВСУ в Ольгинке напоминает только ее сгоревшая техника. Репортаж с места событий появился в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

«В считанные дни после освобождения Волновахи подразделения Народной милиции ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ освободили следующий в этом направлении населенный пункт — Ольгинка», — рассказал военный корреспондент УНМ ДНР Павел Фоменко.

Он показал ольгинскую автошколу, где ранее базировались ВСУ. В боксах была техника, а в общежитиях — личный состав. Теперь там никого нет.

Отец Станислав вспомнил, что прошлая неделя была очень громкой. Рядом были нацгвардейцы. Люди прятались в бомбоубежищах. После освобождения населенного пункта местные жители стали выходить на улицу.

О том, что войска ДНР освободили Волноваху, стало известно 11 марта. Тогда Народная милиция взяла под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай.