НМ ДНР показала, как выглядит Ольгинка после освобождения
Поселок Ольгинка в Донецкой Народной Республике освободили от нацгвардейцев. Теперь там начинается новая, мирная жизнь.
О присутствии ВСУ в Ольгинке напоминает только ее сгоревшая техника. Репортаж с места событий появился в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
«В считанные дни после освобождения Волновахи подразделения Народной милиции ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ освободили следующий в этом направлении населенный пункт — Ольгинка», — рассказал военный корреспондент УНМ ДНР Павел Фоменко.
Он показал ольгинскую автошколу, где ранее базировались ВСУ. В боксах была техника, а в общежитиях — личный состав. Теперь там никого нет.
Отец Станислав вспомнил, что прошлая неделя была очень громкой. Рядом были нацгвардейцы. Люди прятались в бомбоубежищах. После освобождения населенного пункта местные жители стали выходить на улицу.
О том, что войска ДНР освободили Волноваху, стало известно 11 марта. Тогда Народная милиция взяла под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай.