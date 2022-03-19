НМ ДНР начала ловить националистов «Азова» в многоэтажках Мариуполя

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в Мариуполе ведут зачистку участников запрещенного в России националистического батальона «Азов»*. По данным НМ ДНР, некоторые участники нацбата укрываются в многоэтажных жилых домах, сообщил RT.

Одна из местных жительниц ранее в беседе с телеканалом рассказала о том, что боевики «Азова»* устанавливают военные орудия прямо во дворах жилых домов, ведут стрельбу, хотя в непосредственной близости находится мирное население.

«Они (участники националистического батальона — прим. ред.) приезжают, среди дворов ставят автоматы, вернее, эти <…> пулеметы, <…> не могу ответить, какие конкретно снаряды, но факт тот, что они приехали, во дворах, там, где школы, там, где люди, они оттуда стреляют, просто нет слов», — поделилась женщина.

Она добавила, что люди не получают никакой помощи от властей города, им не сообщают о возможности выйти из Мариуполя по гуманитарным коридорам.

* «Азов» — запрещенный в России националистический батальон.