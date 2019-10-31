Нью-йоркские законодатели запретили продавать фуа-гра

По данным издания, запрет вступит в силу с 2022 года. Нарушителям грозит либо тысячный штраф, либо один год за решеткой.

Законодателям пришлось ввести этот запрет после многочисленных жалоб зоозащитников. По их мнению, методы, используемые при производстве деликатеса, являются слишком жестокими. Птиц обездвиживают и принудительно кормят через трубки смесью на основе кукурузы.