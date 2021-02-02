Нью-Йорк парализовало из-за снегопада. Видео

Нью-Йорк завалило снегом. Из-за сильных осадков в трех основных аэропортах города отменили десятки рейсов.

Администрация воздушной гавани LaGuardia заявила в Twitter, что «работы по уборке снега идут полным ходом.

«Поскольку почти все рейсы отменены, путешественникам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями для получения дополнительной информации и следить за обновлением информации», — отметили в аэропорту.

Аналогичная ситуация сложилась в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Судя по размещенным в Instagram видео, снегом там замело всю взлетно-посадочную полосу.

Не удалось улететь и тем пассажирам, чьи самолеты должны были взлететь аэропорта Ньюарк.

Весь город окутан белым покрывалом. На Тайм-сквер — сугробы. «Взрослые сконфужены, дети счастливы», — пишут пользователи в соцсетях.