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    02 февраля 2021, 02:15

    Нью-Йорк парализовало из-за снегопада. Видео

    Александра Ломейко

    Нью-Йорк завалило снегом. Из-за сильных осадков в трех основных аэропортах города отменили десятки рейсов.

    Администрация воздушной гавани LaGuardia заявила в Twitter, что «работы по уборке снега идут полным ходом.

    «Поскольку почти все рейсы отменены, путешественникам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями для получения дополнительной информации и следить за обновлением информации», — отметили в аэропорту.

    Аналогичная ситуация сложилась в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Судя по размещенным в Instagram видео, снегом там замело всю взлетно-посадочную полосу.

    Не удалось улететь и тем пассажирам, чьи самолеты должны были взлететь аэропорта Ньюарк.

    Весь город окутан белым покрывалом. На Тайм-сквер — сугробы. «Взрослые сконфужены, дети счастливы», — пишут пользователи в соцсетях.