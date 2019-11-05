Нью-Йорк отправлял своих бомжей в другие города США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в 2017 году учредил спецпрограмму «единовременной помощи». На нее потратили около 90 миллионов долларов, однако якобы сэкономили значительно большую сумму на соцподдержке бездомных.

Этой программой могли воспользоваться бездомные, прожившие не менее 90 дней в нью-йоркском приюте и доказавшие, что их совокупный доход превышает долги по аренде не более, чем в два раза. Они получали годовой арендный доход, а также деньги на дорожные расходы и переезжали в другое место.

В рамках программы по США разъехались более пяти тысяч нью-йоркских семей, то есть около 12 тысяч человек. Некоторые из них отправились, например, на Гавайи или в Пуэрто-Рико.

Власти города сэкономили на жилье для бездомных — его стоимость составляет около 41 тысячи долларов в год на одну семью. Вместо него ячейка общества получала 1,5 тысячи долларов за билеты в один конец и порядка 17 тысяч долларов за год аренды в зависимости от места, а также тысячу долларов на обустройство нового жилья.

Некоторые эксперты высказали опасения, что семьи вернутся обратно. Уже сейчас некоторые из них предъявили иски Нью-Йорку из-за того, что их бросили в ужасных условиях.