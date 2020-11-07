Нью-Йорк начал отмечать «победу Байдена». Видео

Несмотря на отсутствие результатов голосования в парке Вашингтон-сквер в центре Нью-Йорка сотни молодых людей собрались для того, чтобы отметить победу на выборах кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Как корреспондент РИА «Новости», молодежь танцует и поет под гитару. Почти все собравшиеся поддерживают демократов или относятся к ним нейтрально. Но есть и люди с транспарантами против действующего президента США Дональда Трампа.

«Это своего рода разрядка после протестов. Это празднование, как мы надеемся, поражения Трампа. Но работа не окончена. Теперь нам надо, чтобы Байден и (кандидат в вице-президенты Камала) Харрис исполнили свои обещания», — сообщила журналисту участница акции.

Полиция пока наблюдает за происходящим и не вмешивается.

Ранее в ответ на заявление Байдена о победе Трамп призвал его не торопиться и дождаться результатов судов, в которых он оспорил результаты подсчета.