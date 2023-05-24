Мир 24 мая 2023, 04:02 Нью-Йорк начал уходить под воду из-за небоскребов CNN: Нью-Йорк тонет из-за веса более чем миллиона зданий Pxhere

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Нью-Йорк опускается под воду, следует из нового исследования ученых Геологической службы США. Это происходит из-за большого количества небоскребов в городе. Как отметил CNN, уровень воды вокруг Нью-Йорка повышается в два раза быстрее, чем во всем мире.

«Исследователи подсчитали массу 1 084 954 зданий, <…> придя к выводу, что они весили около 1,68 триллиона фунтов (762 миллиарда килограммов), что эквивалентно примерно 1,9 миллионам полностью загруженных Boeing 747-400», — сказано в материале издания.

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Нью-Йорк, согласно результатам исследования, уходит под воду в среднем со скоростью от одного до двух миллиметров в год. Причем на некоторых участках этот показатель достигает 4,5 миллиметра в год.

По словам ученых, постепенное приближение к воде делает мегаполис уязвимым перед стихийными бедствиями. Особенно риску подвергаются Бруклин, Куинс и Нижний Манхэттен.

Ученые прогнозируют, что к 2050 году уровень воды вокруг города поднимется в диапазоне от восьми до 30 дюймов (приблизительно 20-76 сантиметров).