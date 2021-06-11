Низкий уровень опасности по коронавирусу выявили в Италии

Высшим институт здоровья в Италии провел и исследования и выявил, что в стране низкий уровень заболеваемости COVID-19. Исключение стала лишь Сардиния. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным агентства, в неделю на каждые 100 тысяч жителей заражается 25 человек. Отделения больниц для пациентов с тяжелой формой COVID-19 заполнены в среднем на 8% по стране. Другие отделения больниц для коронавирусных больных также заполнены на 8% .