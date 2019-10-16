Низкий полет МиГ-29 в Алжире попал на видео

На ролике видно, как алжирский пилот совершает проход на сверхмалой высоте над взлетно-посадочной полосой, предположительно в аэропорту в городе Мешерия.

Точная дата и место съемок не известны.

На данный момент в составе ВВС Алжира числится более 20 истребителей МиГ-29. Данный самолет, введенный в эксплуатацию в СССР в 1983 году, стоит на вооружении армий многих стран мира.

Недавно стало известно, что Индия планирует закупить у России 21 такой истребитель, а также 21 истребитель дальнего действия Су-30МКИ.