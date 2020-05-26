Низкие цены на нефть могут сохраниться на годы

Низким ценам на нефть не поможет ничего. Черное золото будет стоить дешево еще пять лет. Будущее нефтяного рынка зависит от политики Соединенных Штатов и ситуации со сделкой ОПЕК+.

«Низкие цены на нефть могут сохраниться до 2025 года. В отсутствие новых соглашений об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ или с более широким составом участников возможны возобновление ценовых войн и новый обвал цен», — приводит РБК текст обзора «Рынок нефти на распутье» аналитиков рейтингового агентства НКР.

Эксперты считают, что когда закончится действие новой сделки ОПЕК+, то ситуация с ценами на нефть может развиваться по разным сценариям. К очередной сделке могут присоединиться США, Канада и другие страны, которые ранее не соглашались на договоренности.

Может быть и такое, что нефтедобывающие страны больше не придут к единому мнению и цены на нефть будут формироваться на основе механизмов рынка. При таком раскладе с рынка уйдут производители дорогой нефти — среди них США. В НКР считают, что это наиболее вероятный вариант.

Мировые цены на нефть обрушились в начале марта из-за пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+. 12 апреля о снижении добычи нефти все-таки договорились, и цены на черное золото постепенно поползли вверх.