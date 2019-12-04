Нижняя палата Конгресса США одобрила резолюцию против участия России в G7
За положения документа высказались 339 членов палаты, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные голосования. Против оказался 71 американский парламентарий.
Резолюция, уточняется в материале, не имеет законодательной силы в Соединенных Штатах. Она носит лишь характер рекомендации и предназначена для исполнительной власти, соблюдать которую та не обязана.
Пшик из Конгресса. В США не смогут помешать Трампу позвать Путина на саммит G7Подробнее
России, указано в документе, нельзя позволить вернуться в G7, пока в Москве не научатся «уважать территориальную целостность соседей». Кроме того, в РФ должны следовать «стандартам демократического общества».
Резолюция уже получила одобрение комитета Палаты представителей по иностранным делам.
Следующая встреча G7 состоится в Соединенных Штатах в 2020 году. Американский лидер Дональд Трамп уже пообещал пригласить на нее президента РФ Владимира Путина, чтобы вместе с Россией обсудить актуальные международные вопросы.
В Москве готовы к диалогу, однако не ставят самоцелью восстановление формата «Большой восьмерки».