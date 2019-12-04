Нижняя палата Конгресса США одобрила резолюцию против участия России в G7

США выступили против участия России в «Большой семерке». Соответствующую резолюцию большинством голосов приняли в Палате представителей Конгресса.

За положения документа высказались 339 членов палаты, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные голосования. Против оказался 71 американский парламентарий.

Резолюция, уточняется в материале, не имеет законодательной силы в Соединенных Штатах. Она носит лишь характер рекомендации и предназначена для исполнительной власти, соблюдать которую та не обязана.

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России, указано в документе, нельзя позволить вернуться в G7, пока в Москве не научатся «уважать территориальную целостность соседей». Кроме того, в РФ должны следовать «стандартам демократического общества».

Резолюция уже получила одобрение комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Следующая встреча G7 состоится в Соединенных Штатах в 2020 году. Американский лидер Дональд Трамп уже пообещал пригласить на нее президента РФ Владимира Путина, чтобы вместе с Россией обсудить актуальные международные вопросы.

В Москве готовы к диалогу, однако не ставят самоцелью восстановление формата «Большой восьмерки».