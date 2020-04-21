Цена июньского фьючерса нефти WTI опустилась ниже $11 за баррель

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала почти на 30%, до 17,92 долларов за баррель. Это минимум с 2002 года. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 68,2%, до 6,5 за баррель.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты торгов на лондонской бирже ICE на 20:51 по московскому времени. Как уточнило РИА «Новости», такое произошло впервые с 1998 года.

Накануне стоимость нефть снизилась до минусовых показателей. В частности, цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) рухнула до — 37, 63 долларов, на 300%. Эксперты предположили, что обвал стоимости вызван слабым спросом на сырье из-за переполненных хранилищ нефти и пандемией коронавируса. Возможно, страны-члены ОПЕК+ начнут сокращать добычу сырья раньше мая.