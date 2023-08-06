Мир 06 августа 2023, 11:04 Нитку нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключили Оператор PERN: нитку нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили из-за утечки РИА «Новости»

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Одну из ниток нефтепровода «Дружба» в сторону Германии отключили из-за утечки в Польше. Об этом сообщила пресс-служба оператора PERN.

«Автоматические системы PERN в субботу вечером обнаружили утечку на трубопроводе „Дружба“ на одной из ниток западного направления, по которой нефть получает Германия. Прокачку временно приостановили, вторая нитка работает в прежнем режиме», — указали в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что речь идет об участке трубы в городе Ходеч. Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

«Остальные фрагменты инфраструктуры PERN, по которым нефть через Польшу идет в Германию, работают в обычном графике. Нефтеперерабатывающие заводы в Польше получают сырье в соответствии с установленным графиком», — добавили в компании.

В апреле польские власти предложили наложить санкции на северную часть нефтепровода «Дружба», через которую нефть получает Германия.