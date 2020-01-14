Nissan отказался покидать альянс с Renault

Японский автомобильный концерн Nissan останется в альянсе с Renault и Mitsubishi. Выходить из него компания, вопреки заверениям СМИ, не намерена.

Опровержение опубликовала пресс-служба Nissan, назвав появившуюся в прессе информацию спекуляциями.

«Вопреки утверждениям в статьях, Nissan никоим образом не рассматривает роспуск альянса», — указано в материале.

В пресс-службе напомнили, что в марте 2019 года Nissan, Renault и Mitsubishi Motors «создали операционный совет альянса в качестве основы для постоянного совершенствования и поддержки будущего успеха».

Руководство объединения до сих пор является единственным органом, который вправе принимать решения и управлять альянсом.

«Альянс является источником конкурентоспособности Nissan», — заключили в пресс-службе японского концерна.

По данным Financial Times, Nissan ускорил разработку плана по разрыву отношений с Renault. Якобы это происходит на фоне скандала вокруг Карлоса Гона, который возглавлял альянс Renault — Nissan — Mitsubishi.

Сам Гон 31 декабря 2019 года самовольно уехал из Японии, где находился под домашним арестом. Сейчас он в Ливане. Покидать страну местные власти Гону запретили.