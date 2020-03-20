Nissan обзавелся новым логотипом

Японский автомобильный гигант Nissan сменит логотип. Он будет по-прежнему узнаваемым, но двухмерным.

По данным портала Motor.ru, компания запатентовала новое лого в ряде стран. На эмблеме больше не будет горизонтальной линии, а название марки теперь красуется в разомкнутом круге. Информации о том, какая же модель первой получит эмблемы нового образца, пока нет.

Переход на минималистичный стиль логотипов — современная тенденция дизайнеров автомобильных концернов. Ранее свои эмблемы упростили BMW и Volkswagen, чтобы поднять престиж бренда в молодежной среде.

Nissan основали в Японии в 1933 году. Первым президентом компании был предприниматель и политический деятель Есисукэ Аюкава. До 1980-х годов Nissаn преимущественно выпускал модификации автомобилей Datsun. В 1976 году Nissan стал крупнейшим экспортером машин в мире. Первый завод компании за рубежом открылся в 1959 году на Тайване.