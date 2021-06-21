Камалу Харрис обвинили в «издевательствах» над дочерью певицы Нины Симон

Внучка американской джазовой певицы Нины Симон обвинила вице-президента США Камалу Харрис в буллинге и «издевательствах» над её матерью — единственной дочерью Нины.

По словам внучки певицы Рианны Симон, когда Харрис занимала пост генпрокурора Калифорнии, и в ее ведении находились благотворительные фонды штата, она устроила травлю на Лизу Симон (дочь певицы — прим. ред.) за якобы незаконные сделки с недвижимостью от имени фонда ее матери Nina Simone Charitable Trust.

В итоге Лизу Симон оштрафовали на 5,9 миллиона долларов и еще 2,5 миллиона — в качестве неустойки. Дом, который принадлежал Нине Симон в Калифорнии стоил в 1,5 раза дешевле, чем составлял штраф за нарушения.

Рианна Симон заявила, что ее мать оклеветали, лишили ее всего, и едва «не довели женщину до самоубийства», пишет Fox News.

«Моя семья больше не управляет своим имением. Его отняли у нас и передали белым. Нашу фамилию трепали в СМИ. Мы не получаем никаких выплат, ничего. Хотите привлечь кого-то к ответственности? Спросите Камалу Харрис, почему она пришла за моей семьей», — написала Рианна.

Американская певица Нина Симон, которая умерла в 2003 году, попала в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году. Кроме нее чести удостоились группы Bon Jovi и Dire Straits.