Мир 31 мая 2023, 17:27 Nintendo закрыл доступ к российскому официальному сайту Разработчик консолей Nintendo закрыл доступ к российской версии официального сайта piqsels

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Японский разработчик игровых консолей Nintendo ограничил доступ к российскому сайту компании. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В компании пояснили, что версия Nintendo eShop в России заработает в ограниченном режиме. С 31 мая 2023 года российские клиенты, имеющие учетную запись Nintendo, смогут повторно загружать уже купленный цифровой контент.

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«Будет невозможно создавать новые учетные записи Nintendo. Платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo, была удалена из соображений безопасности», — уточнили в компании.

Nintendo еще в марте прошлого года временно остановила продажи на российском рынке. А магазин eShop перевели в статус техобслуживания. Это произошло после прекращения платежным провайдером перевода транзакции в рублях.

На сегодняшний день известно о поставке товаров компании в Россию по схеме параллельного импорта.

По данным «Известий», в марте 2023 года в стране приостановили платный ремонт приставок. При этом в техподдержке компании отметили, что гарантийный ремонт официально ввезенных в Россию устройств Nintendo доступен.