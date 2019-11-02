Нильс Мельцер обвинил Британию в нарушении прав Ассанжа

«По моему мнению, это дело никак не связано с виновностью или невиновностью Ассанжа. Оно призвано заставить его заплатить высокую цену за обнародование серьезных нарушений со стороны властей, включая случаи предположительных военных преступлений и коррупции», — объяснил Мельцер.

Как сообщила «Газета.ru», он признал, что обеспокоен ухудшением здоровья Ассанжа. По мнению Мельцера, жизнь основателя WikiLeaks находится под угрозой.