Нильс Мельцер обвинил Британию в нарушении прав Ассанжа
Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заплатил высокую цену за опубликованные секретные материалы, сообщил сайт RT.
«По моему мнению, это дело никак не связано с виновностью или невиновностью Ассанжа. Оно призвано заставить его заплатить высокую цену за обнародование серьезных нарушений со стороны властей, включая случаи предположительных военных преступлений и коррупции», — объяснил Мельцер.
Как сообщила «Газета.ru», он признал, что обеспокоен ухудшением здоровья Ассанжа. По мнению Мельцера, жизнь основателя WikiLeaks находится под угрозой.