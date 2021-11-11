Нила Ушакова лишили депутатского иммунитета

Европейский парламент лишил депутатской неприкосновенности бывшего мэра Риги Нила Ушакова, который представляет в ЕП Латвию. Об этом сообщил РИА «Новости».

Сайт «Аргументы и факты» отметил слова Ушакова о том что он сам проголосовал за это решение и призвал своих коллег голосовать так же.

«Снятие иммунитета позволит наконец завершить это расследование, которое длится с 2019 года, и даст мне возможность доказать комичность и абсурдность выдвинутых подозрений», — объяснил Ушаков.

По данным издания, его заподозрили в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения.