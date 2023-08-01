01 августа 2023, 21:46
«Никуда не денется». Байден публично унизил Зеленского одной фразой
American Thinker: Байден унизил Зеленского после возмущения о решении НАТО
Президент США Джо Байден выразил недовольство решением НАТО не приглашать Украину в альянс. Тем самым американский лидер публично унизил украинского коллегу Владимира Зеленского, написал журналист Александер Марковски в статье для American Thinker.
Обозреватель напомнил, что во время переговоров с Зеленским на саммите в Вильнюсе Байден отшутился, что Украина «застряла» с Соединенными Штатами, поэтому «никуда не денется». По мнению Марковски, президент США указал Зеленскому на «его место».
Реклама
«Говоря недипломатически: вы будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо», — пояснил он.
По словам обозревателя, своим решением саммит НАТО смог охладить пыл Зеленского, который пытался добиться членства в военном блоке.
Западные союзники поняли, что Украина некуда не денется, поэтому любой протест Зеленского из-за решения членов организации жестко пресекают, резюмировал Марковски.
Ранее НАТО отказался приглашать Украину в блок, а также выдвигать стране условия для ее возможного членства. Это решение возмутило президента Украины Владимира Зеленского.
США
НАТО
Украина
Джо Байден
Реклама
Реклама