Сдавшийся в плен капитан ВСУ рассказал, что его руководство отдавало заведомо неисполнимые приказы, а затем оставило его группу на поле боя. Слова военнослужащего привел Telegram-канал НМ ДНР.

Он рассказал, что руководство приказало занять двухэтажное здание на железнодорожном переезде, где должны были пойти танки.

«Никто не хотел туда идти. Командование дало приказ взять с собой 10 человек. Нас бомбили всю ночь, мы в углу забились. Начальство говорило, мол, сейчас придем. <…> Нам в итоге предложили сдать оружие», — рассказал украинский военный.

Также офицер обратился к бывшим сослуживцам.

«Реально оценивайте обстановку, не надо геройствовать. Нас бросили — и все, никто за нами не пришел», — заключил он.

Ранее стало известно, что из итальянского аэропорта в городе Пиза под видом гуманитарной помощи для Украины поставлялось оружие. Сотрудники взбунтовались и отказались участвовать в пересылке вооружения, запланировав митинг на 19 марта.