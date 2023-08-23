Мир 23 августа 2023, 18:15 «Никто так не боролся за выборы». Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест в Джорджии Экс-президент США Трамп заявил, что гордо пойдет под арест Фото: Правительство США

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что боролся за честные выборы, поэтому готов идти под арест в Джорджии, где против него возбудили уголовное дело. Об этом он написал социальной сети Truth Social.

«Никто никогда так не боролся за честные выборы, как президент Дональд Трамп. Поэтому я с гордостью пойду под арест завтра в Джорджии. Боже, благослови Америку!» — заявил Трамп.

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В отношении Дональда Трампа в июне возбудили уголовное дело о вмешательстве в выборы в округе Фултон. Адвокаты Дональда Трампа согласовали условия его освобождения под залог.

Ранее Трамп сыронизировал над прокурором округа Фултон в Атланте. Экс-президент заявил, что в Джорджии боятся его бегства в Россию.

С начала года американский политик и бизнесмен оказывался под арестом трижды: по обвинению в финансовых махинациях, по делу о секретных документах и штурме Капитолия.

Ранее журналист и политолог Юрий Светов предположил, что уголовные преследования призваны отстранить главного конкурента действующего американского президента Джо Байдена от предвыборной гонки.