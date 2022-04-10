Никто не знает. Минобороны Турции развело руками в ответ на вопрос о количестве мин в Черном море

Минобороны Турции пока не установило точное число мин, которые дрейфуют в акватории Черного моря. Об этом сообщил глава национальной обороны страны Хулуси Акар. Его заявление опубликовало РИА «Новости».

«Мины в Черном море российского производства, но мы не знаем, какая страна их оставила, мы не можем их идентифицировать. Информация в СМИ о том, что в Черном море около 400 мин, — полная тайна. Мы не знаем число», — сказал Акар.

Он отметил, что у Турции хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией.

Власти РФ заявляли, что ВСУ запустили в акваторию Черного Моря 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина). Подрывные устройства установили после начала спецоперации России на Украине, отметили в РФ. В основном мины на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

ФСБ России не исключила вероятность того, что снаряды уже покинули изначальные точки установки. В ведомстве предположили, что из-за течения мины могли уплыть в Босфор и далее в воды Средиземноморья. Турецкая сторона уже сообщала об обнаружении таких снарядов вне территориальных вод Украины.