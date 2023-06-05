05 июня 2023, 10:52
Никто не выжил в результате крушения самолета в Вирджинии
Полиция США не нашла выживших на месте крушения бизнесджета
Правоохранители американского штата Вирджиния не обнаружили выживших на месте крушения бизнесджета Cessna Citation. Борт вошел в воздушное пространство Вашингтона, не отвечая на сообщения диспетчеров, и разбился сообщил телеканал ABC News.
«Выживших обнаружено не было», — уточнили в сообщении.
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По предварительным данным, на борту самолета находились четыре человека.
Бизнесджет летел на автопилоте и не реагировал на выпушенные сигнальные ракеты. Истребители отправили на перехват воздушного судна.
По данным источников агентство Reuters, самолет упал не из-за работы истребителей. Местных жителей напугал громкий звук.
Президента США Джо Байдена в момент падения Cessna Citation не было в Белом доме, он играл в гольф неподалеку от военной базы Эндрюс в штате Мэриленд. Истребители на перехват борта подняли именно с этой базы.
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