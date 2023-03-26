26 марта 2023, 14:30
Никто не выйдет из украинского конфликта победителем — Вучич
Президент Сербии Вучич: в конфликте на Украине не будет победителей
Никто из участников украинского конфликта не выйдет из ситуации победителем. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. Он сделал это заявление во время интервью телеканалу Pink.
«Думаю, мы все проиграем в любом случае», — сказал Вучич.
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Президент Сербии отметил, что в ряде вооруженных конфликтов действительно бывают стороны-победители. Однако, по его мнению, ситуация на Украине не входит в число таких противостояний.
Ранее Вучич прокомментировал выдачу ордера на арест главы России Владимира Путина судьями МУС. По его словам, этот шаг отрезал Запад от диалога с РФ. Также Вучич добавил, что ордер на арест Путина возымеет негативные последствия для всего мира. По мнению президента Сербии, представители МУС вряд ли вынесли умное, рассчитанное или мудрое решение в отношении российского лидера.
Сербия
Конфликт на востоке Украины
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