Мир 26 марта 2023, 14:30 Никто не выйдет из украинского конфликта победителем — Вучич Президент Сербии Вучич: в конфликте на Украине не будет победителей РИА «Новости»

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Никто из участников украинского конфликта не выйдет из ситуации победителем. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич. Он сделал это заявление во время интервью телеканалу Pink.

«Думаю, мы все проиграем в любом случае», — сказал Вучич.

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Президент Сербии отметил, что в ряде вооруженных конфликтов действительно бывают стороны-победители. Однако, по его мнению, ситуация на Украине не входит в число таких противостояний.

Ранее Вучич прокомментировал выдачу ордера на арест главы России Владимира Путина судьями МУС. По его словам, этот шаг отрезал Запад от диалога с РФ. Также Вучич добавил, что ордер на арест Путина возымеет негативные последствия для всего мира. По мнению президента Сербии, представители МУС вряд ли вынесли умное, рассчитанное или мудрое решение в отношении российского лидера.