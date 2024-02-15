Мир 15 февраля 2024, 11:36 «Никто не процветает». Кандидат в конгресс США раскритиковала Байдена Кандидат в конгресс Уинн: политика Белого дома при Байдене обернулась провалом Global Look Press

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Белому дому следовало сначала помочь собственным гражданам, а потом другим странам. Кандидат в конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн в разговоре с РИА «Новости» назвала политику президента США Джо Байдена провальной.

«Политика нынешней администрации обернулись провалом. Никто не процветает», — заявила она.

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Республиканка раскритиковала президентскую администрацию за неправильно расставленные, на ее взгляд, приоритеты. Кэтлин Уинн заявила, что американские семьи нуждаются в снижении нагрузки. По ее мнению, власти должны помочь своим гражданам, прежде чем поддерживать другие страны.

Необоснованно большие траты на помощь Украине осудил посол России в США Анатолий Антонов. Он заявил, что американскому правительству следовало решить собственные проблемы, например, миграционный кризис. Караваны выходцев из Колумбии и других стран, по информации «Известий», нелегально пересекали южную границу США за 1000-1500 долларов.