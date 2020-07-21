«В дурдом просто». Почему никто не поверил в теорию об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный написал книгу, где заявил об украинском происхождении пророков и богов. Однако его теорию не оценили ни украинцы, ни россияне.

Российский сенатор Владимир Джабаров заявил «360», что мировое сообщество поднимет на смех этого историка.

«Очень стыдно слушать такие высказывания. Все-таки украинцы — мудрый и братский для нас народ. Сколько талантов родила Украинская земля. Но когда несут такую чушь историки, честно говоря, стыдно перед мировым сообществом. Кому расскажут они про этих богов, которые якобы были на Украине, смеяться все будут. Неужели они не понимают, что унижают свою нацию. Кроме смеха это ничего не вызывает», — заявил Джабаров.

По его мнению, главная цель таких публикаций — привлечь внимание «неординарным высказыванием».

С сенатором согласен историк и телеведущий Николай Сванидзе. В разговоре с «360» он подчеркнул, что не нужно раскручивать Поддубного и его воззрения. Ведь это именно то, чего «эксперт» добивается.

В дурдом просто. Для истории ничего нет страшно. Просто безумное заявление, такие делаются часто в разных странах — и наша не исключение. Каждый норовит тянуть на себя одеяло, относящееся ко всему: к науке, к происхождению богов — к чему угодно. Это привычное явление, оно всегда было и всегда будет Николай Сванидзе.

По его словам, историки такие заявления не воспринимают всерьез.

В версию про украинские корни у мифических богов и пророков не верят также в Сети. Под постом в Facebook директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, который и опубликовал выдержки из книги Поддубного «Славные предки украинцев», можно увидеть множество насмешливых комментариев.

«Мифы и боги Древней Греции, хотя и придуманы людьми, но имеют многовековую историю. Мифы и боги Украины зарождаются на наших глазах, претендуя на также стародавнюю историю. Ни стыда ни совести у этих писак», — заявил один пользователь.

«Третий рейх мог только позавидовать такому распространению мифотворчества», «это диагноз», «фееричный маразм», писали комментаторы. Один из них съязвил, вспоминая о недавнем наводнении в Прикарпатье. По его словам, затопление деревень и дорог является «ярким доказательством правоты слов автора книги».

В своем произведении украинский историк рассказал не только об украинском происхождении богов и пророков, но и о том, что Всемирный потоп произошел на территории современной Украины. Соотечественников он назвал «народом-творцом, народом-победителем и народом-сеятелем».