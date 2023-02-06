Эксклюзив 06 февраля 2023, 13:45 «Никто не ожидал землетрясения такой силы». Жители Мерсина начали сдавать кровь для пострадавших Русскоязычные жители Мерсина самоорганизовались для помощи пострадавшим от землетрясения

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Жители ряда регионов Турции — преимущественно юго-восточной части страны — утром 6 февраля ощутили сильные подземные толчки. По данным СМИ, магнитуда ударов достигала 7,4 балла, в результате погибли и пострадали сотни людей в Турции и Сирии. Житель Мерсина — города на юге Турции — в интервью «360» поделился эмоциями от сильного землетрясения.

«Мы не знали, что делать при землетрясении. У нас не было заранее заготовленной сумки с вещами. Пока мы собирали документы, местные жители уже быстро-быстро выбегали из зданий с вещами, садились в машины и уезжали подальше в горы или на площади», — рассказал он.

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Собеседник «360» рассказал, что в городе было несколько толчков. При этом местное население никак не предупреждали об опасности — ни по громкоговорителям, ни в специализированных приложениях по отслеживанию сейсмической активности.

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«Сначала сильно трясло. Потом было еще несколько толчков. Их интенсивность с каждым разом была все слабее. Сейчас в Мерсине все спокойно», — описал мужчина.

По его словам, местные жители и смотрители домов пока не рекомендуют возвращаться в жилища. Они рекомендуют дождаться момента, пока все утихнет.

«Мерсин находится далеко от эпицентра — около 300 километров. При этом в населенных пунктах, расположенных в 100 километрах, есть сильные разрушения», — рассказал собеседник "360".

Он добавил, что Мерсин всегда считался спокойным в плане землетрясений городом.

«Все-таки он расположен на своей плите. Это один из самых сейсмически спокойных городов Турции, поэтому многие ехали сюда с семьями. В Мерсине никто не ожидал, что землетрясение достигнет такой силы», — поделился собеседник «360».

Он рассказал, что местные жители больше недоумевали, чем паниковали.

«Сначала все удивились, а потом поехали сдавать кровь в местные центры для пострадавших. В местных русскоязычных каналах писали, что часть людей направилась в другие города Турции, чтобы помогать разбирать завалы», — описал мужчина.

Собеседник «360» рассказал, что в этом городе открыли точки, куда можно привезти вещи первой необходимости. Их передадут людям, оставшимся без жилья после землетрясения.