Мир 18 марта 2023, 20:58 Никто не ответил за последствия вторжения в Ирак — Полянский Pxhere

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За последствия вторжения в Ирак, от которых люди до сих пор не оправились, никто не ответил. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Вместо взятия ответственности за события в Ираке укрепился порядок, основанный на беззаконии в интересах Соединенных Штатов и их союзников, подчеркнул он.

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«За тяжелейшие последствия от вторжения для Ирака и всего Ближневосточного региона, от которых они не оправились до сих пор, так никто и не ответил», — сказал Полянский.

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Дипломат напомнил, что 20 марта будет 20-летняя годовщина вторжения США в республику. Он отметил, что ситуация произошла на основе «чудовищной лжи в Совете безопасности». Речь идет о выступлении американского госсекретаря Колина Пауэлла, который тряс перед всеми пробиркой и утверждал, что в ней находится «образец найденного в Ираке смертоносного оружия».

«Мы решили помочь американцам отметить эту скорбную дату (сами они вряд ли догадаются) и намерены поднять этот вопрос 20 марта в ходе консультаций Совета безопасности», — подчеркнул Полянский.

Встречу планируют провести в закрытом формате. После консультации в Совбезе ООН примерно в 19:00 по московскому времени российские представители изложат свои оценки прессе, заключил дипломат.