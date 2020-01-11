«Никто не отвертится»: Зеленский рассказал об итогах разговора с президентом Ирана

Украинский лидер также рассказал о начале совместной работы по расшифровке «черных ящиков» и заверил, что Украина окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

«Мы договорились, что просто сейчас им (Рухани — прим. ред.) будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину», — сказал Зеленский. Глава украинского государства отметил, что это должно произойти в кратчайшие сроки.

«Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится», — добавил Зеленский.

Президент Украины дал обещание, что все виновные в крушении лайнера будут наказаны.

«В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны», — приводит агентство слова президента Украины.

Телефонный разговор состоялся между главами двух стран после того, как Иран взял на себя ответственность за сбитый украинский Boeing 737, случайно приняв его за «вражескую цель». Иранские военные ожидали атаки со стороны ВВС США, из-за чего системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность, а гражданский самолет был принят за крылатую ракету.

В связи с этим, как сообщалось ранее, Генпрокурора Украины переквалифицировала дело о крушении украинского лайнера близ аэропорта в Тегеране. Теперь следствие будет вестись по статье об умышленном убийстве двух и более лиц.

Как напомнил сайт «Дни.ру», сегодня министр иностранных дел Ирана заявил, что причиной крушения украинского Boeing стала «человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США».