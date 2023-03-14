Мир 14 марта 2023, 22:04 «Никто не хочет воевать». Украинский пленный рассказал, как командование обманывает своих бойцов Пленный Тарасюк: Киев не выплачивает компенсации семьям погибших РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский военнопленный Сергей Тарасюк рассказал, как командование ВСУ обманывает военных. По его словам, Киев зачастую не выплачивает компенсации семьям погибших бойцов, сообщило РИА «Новости».

Как рассказал военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, это далеко не единичные случаи. Тела, как правило, не эвакуируют с поля боя и записывают в «без вести пропавшие».

Реклама

«В прошлом году у меня друг погиб. Его записали в „пропавшие без вести“. Не хотели с ним морочиться, и его родителям до сих пор ничего не выплачивают», — сообщил Тарасюк.

Реклама

Сам гвардеец попал в плен под Артемовском. Он отметил, что на самом деле среди солдат ВСУ очень много погибших и их тела никто не забирает. И если срабатывает артиллерия, то от тел, как правило, ничего не остается.

«А так настроение у всех подавленное, никто не хочет воевать, так понимают, что это такое. Боятся расстрела, боятся умереть», — рассказал Тарасюк.

Ранее один из украинских военнопленных рассказал, что в Вооруженные силы Украины призвали отбывающих наказание преступников и наркозависимых, патриотов там нет. Некоторые, для того чтобы не попасть под мобилизацию, оформляют опеку над чужими детьми.