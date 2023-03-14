14 марта 2023, 22:04
«Никто не хочет воевать». Украинский пленный рассказал, как командование обманывает своих бойцов
Пленный Тарасюк: Киев не выплачивает компенсации семьям погибших
Украинский военнопленный Сергей Тарасюк рассказал, как командование ВСУ обманывает военных. По его словам, Киев зачастую не выплачивает компенсации семьям погибших бойцов, сообщило РИА «Новости».
Как рассказал военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, это далеко не единичные случаи. Тела, как правило, не эвакуируют с поля боя и записывают в «без вести пропавшие».
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«В прошлом году у меня друг погиб. Его записали в „пропавшие без вести“. Не хотели с ним морочиться, и его родителям до сих пор ничего не выплачивают», — сообщил Тарасюк.
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Сам гвардеец попал в плен под Артемовском. Он отметил, что на самом деле среди солдат ВСУ очень много погибших и их тела никто не забирает. И если срабатывает артиллерия, то от тел, как правило, ничего не остается.
«А так настроение у всех подавленное, никто не хочет воевать, так понимают, что это такое. Боятся расстрела, боятся умереть», — рассказал Тарасюк.
Ранее один из украинских военнопленных рассказал, что в Вооруженные силы Украины призвали отбывающих наказание преступников и наркозависимых, патриотов там нет. Некоторые, для того чтобы не попасть под мобилизацию, оформляют опеку над чужими детьми.
ВСУ
Украина
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