«Никто не будет играть с Россией в такие игры». Глава Калининграда оценил риск появления войск НАТО у города

Страны НАТО не станут размещать свои войска у Калининградской области, так как это приведет к ассиметричному ответу со стороны России. Такое мнение высказал глава региона Антон Алиханов.

«Военные НАТО в Калининграде не появятся, так как наша страна тут же даст на это ассиметричный ответ. Поэтому не думаю, что кто-то будет играть с Россией в такие игры. К тому же Балтфлот стоит на страже наших границ, военная техника тоже», — сказал губернатор в интервью «Известиям».

Он добавил, что у европейцев должно хватить ума, чтобы не совершать самоубийственных действий и не нападать на российскую территорию.

Ранее в Балтийское море вошли корабли первой постоянной морской группы Североатлантического альянса. Они планируют провести военные учения со своими союзниками. Речь идет об отработке маневров с эстонским военно-морским флотом. Учения должны начаться в течение недели.

Как заявил представитель МИД РФ Николай Корчунов, сейчас российские власти обеспокоены активностью НАТО и вовлечением в нее неарктических стран в высоких северных широтах.