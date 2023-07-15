Мир 15 июля 2023, 01:10 «Никто меня не остановит». Главнокомандующий ВСУ решил захватить Крым несмотря ни на что WP: главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что захватит Крым и никто его не остановит Официальный сайт президента Украины

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Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный собирается захватить Крым, когда у него появятся средства. Об этом он сообщил в беседе с изданием Washington Post.

В материале сказано, что военный не боится своих желаний вернуть Крым. Журналисты объяснили ему, что некоторые высокопоставленные лица на Западе встревожены из-за вероятной реакции России на попытки Украины дойти до полуострова.

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«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», — заявил Залужный.

Главком ВСУ отметил, что украинские военные сейчас используют отечественное вооружение в качестве «частых ударов» по территории России, однако Украина не берет на себя ответственность за эти атаки.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о признании командования ВСУ, что украинской армии уже нечем наступать на укрепленные позиции российских войск. По его словам, ВС РФ настроили мощную оборону.