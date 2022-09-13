Делегация России на сессии ГА ООН до сих пор не получила визы | 360°

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Делегация России на сессии ГА ООН до сих пор не получила визы

Глава комитета Госдумы Слуцкий: члены делегации РФ на сессии ГА ООН пока не получили визы

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Члены официальной делегации России на 77-й сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН) до сих пор не получили американские визы. Об этом заявил член делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Я вхожу в состав делегации, нас всего пять человек во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым, которая утверждена президентом. Но никто из нас пока не получил виз», — сказал Слуцкий.

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По его словам, «американская сторона играет в игры», которые несопоставимы с соглашением о размещении штаб-квартиры ООН на территории США.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров также до сих пор не смог получить американскую визу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на постоянное представительство РФ при ООН.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет 20–26 сентября и предполагает очное участие. Откроет неделю президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит американский лидер Джо Байден. Согласно предварительной программе, Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, должен выступить 24 сентября.

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