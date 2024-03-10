Мир 10 марта 2024, 05:56 «Никто и никогда». В Киеве нарушили нормы дипломатии во время назначения Залужного послом ZN: во время назначения Залужного послом нарушили дипломатические нормы РИА «Новости»

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Процесс назначения экс-главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождался «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм. Об этом написало издание «Зеркало недели».

«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — сказано в материале.

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Журналисты отметили, что такие действия нарушают дипломатическую этику. Офис главы Украины Владимира Зеленского вынудил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу пойти на «этот беспрецедентный шаг», потому что боялся, что Залужный не согласится вступать на новую должность.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Залужный проходил военно-врачебную комиссию перед своей отставкой. Результаты обследования показали, что он не пригоден к военной службе.