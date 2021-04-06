Nikon закроет производство зеркальных камер в Японии

Японская компания Nikon в течение этого года прекратит производство зеркальных камер в стране. Их будут делать в Таиланде. Об этом написала газета Asahi.

По предварительным данным, такое решение компания приняла из-за сокращения спроса на зеркальные фотоаппараты. В первую очередь это связано с распространением смартфонов с более качественными камерами. Тем не менее в Японии продолжится выпуск запчастей и сменных объективов.

По информации издания, объем продаж японских цифровых фотоаппаратов сократился с 13,3 миллиарда долларов в 2012 году до 3,8 миллиарда долларов в 2020 году. В частности, упало производство зеркальных камер. За последний финансовый год, который закончился 31 марта, объем продаж компании сократился почти на 24%.

В понедельник стало известно, что южнокорейская корпорация LG Electronics уйдет с рынка мобильных телефонов. Решение связано с убыточностью бизнеса и высокой конкуренцией. В прошлом году сумма убытков компании составила 4,4 миллиарда долларов.

LG приостановила разработку телефонов с раздвижным дисплеем еще в прошлом месяце. Позже компания отложила запланированный выпуск всех новых смартфонов в первом полугодии.