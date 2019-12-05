«Никому не позволим вмешиваться». Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией

Президент Сербии подарил Путину икону. В ответ получил ружье Подробнее

С таким заявлением сербский лидер выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«Несмотря на то, что Сербия на европути, мы не будем снижать объем сотрудничества и не будем становиться меньшими друзьями с Россией. Более того, мы никому не позволим вмешиваться в наши отношения с Российской Федерацией», — отметил Вучич.

Ранее Владимир Путин вручил сербскому лидеру Александру Вучичу ружье в подарок. Оружие принадлежало первому королю Сербии. В свою очередь, Вучич подарил российскому коллеге икону XIX века.