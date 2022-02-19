Журналист Дмитрий Гордон: «Мы никому не отдадим Киев»

Украинский журналист Дмитрий Гордон призвал матерей российских солдат на границе с Украиной отговорить сыновей от наступления на Украину.

«Всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать, У нас нет другого выхода», — заявил он.

Также Гордон добавил, что Украина никому не угрожает и не собирается нападать первой. Но жители страны будут защищать свою родину. Он призвал матерей «воздействовать» на солдат, чтобы они не шли в наступление.

«Ваши дети в опасности, если они придут на нашу землю, забирать у нас нашу родину. Владимир Путин, мы никому не отдадим Киев и другие украинские города», — заключил журналист.