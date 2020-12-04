Николас Мадуро пожаловался на 2 сорванные встречи с Трампом

«Дональд Трамп дважды хотел со мной встретиться. Один из них — в сентябре 2018 года, когда я находился в Нью-Йорке. Нас позвали, и встреча была почти готова, но Джон Болтон и Майк Помпео ей помешали», — заявил Мадуро.

По словам главы Венесуэлы, страна контактировала с Трампом все четыре года его президента. Общение шло через посланников, посредников и Госдепартамент. И несмотря на это администрация сорвала подготовленную ранее встречу в 2018 году.

Мадуро всегда готов к открытому диалогу с Америкой в любое время, месте и форме, отметил «ПолитЭксперт».

Ранее Мадуро поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США. Тогда он тоже напомнил, что Венесуэла «всегда будет готова к диалогу» с американскими властями.