  • Николас Кейдж снимется в роли самого себя в фильме про себя

    16 ноября 2019, 17:38

    Андрей Иванов

    Компания Lionsgate начала переговоры о съемках фильма, в котором Николас Кейдж должен исполнить роль Николаса Кейджа. Согласно задумке создателей картины, все работы актера проваливаются в прокате и он пытается получить роль у режиссера Квентина Тарантино.
    Николас Кейдж снимется в роли самого себя в фильме про себя

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    Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, рабочее название этого необычного проекта — «Невыносимый вес огромного таланта».

    По сценарию, роль у Тарантино Кейджу получить все же не удается, у него нет денег, поэтому он принимает приглашение на день рождения от своего поклонника — мексиканского миллиардера, который оказывается наркобароном.

    Кейджу приходится принять участие в спецоперации ЦРУ, чтобы спасти своих близких и свою жизнь.

    По данным издания, в фильме будут ссылки на реальные работы Кейджа в кино. Речь идет о фильмах «Покидая Лас-Вегас», «Без лица» и «Угнать за 60 секунд».

    Сам актер уже прочитал сценарий, который написал Том Гормикэн. По признанию автора истории, на самом деле его работа — это признание в любви к любимому актеру.

    Николас Кейдж в 1996 году получил «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль» в картине режиссера Майка Фиггиса «Покидая Лас-Вегас». Его настоящее имя Николас Ким Коппола. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола — дядя актера.