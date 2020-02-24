Николай Расторгуев призвал Maruv «валить в Россию»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев призвал украинскую певицу Maruv «валить в Россию». Так он отреагировал на нападки на певицу из-за ее поздравления с 23 Февраля.

«Просто на Украине живут дебилы. Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой. У нее же наверняка здесь есть поклонники», — сказал Расторгуев Telegram-каналу «Подъем».

Украинская певица Maruv 23 февраля поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. По словам девушки, праздников много не бывает. Сразу после этого поста на певицу обрушились упреки со стороны соотечественников. Они напомнили, что 23 февраля на Украине нет никаких праздников, а мужской день — 14 октября.

Maruv ответила критикам, не постеснявшись в выражениях. Артистка заявила, что ее отец и дед служили в советской армии, так что она может поздравлять, если захочет. Она добавила, что 14 октября тоже поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества.

С 2014 года Киев установил День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Праздник перенесли с 23 февраля по инициативе Петра Порошенко.