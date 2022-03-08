Николай Басков призвал отдать под трибунал генпрокурора Украины

Российский певец Николай Басков в Instаgrаm призвал отдать под трибунал генерального прокурора Украину Ирину Венедиктову. Это произошло после того, как украинский суд санкционировал заочный арест самого артиста.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в социальной сети Facebok написала, что российского певца Николая Баскова заочно арестовали на Украине по подозрению в «пропаганде и оправдании войны».

«Ближе к делу, Николай Викторович Басков. Украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы», — написала она.

Согласно представленным генпрокурором документом, Баскова обвиняют по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны».

Сам Басков, узнав о таком решении украинского правосудия, выразил надежду, что генпрокурор Венедиктова в скором времени сама окажется под трибуналом.

«Ирина Венедиктова, надеюсь, что в скором времени вас тоже ждет. Только не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против вашего же народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на вашей территории. И, конечно, из-за поддержки фашизма на государственном уровне», — заявил «золотой голос России».

Ранее Басков сделал публикацию, где поддержал спецоперацию России по «демилитаризации и денацификации» Украины.

Также по 110 статье УК Украины заочному аресту подверглись телеведущая Тина Канделаки, певец и композитор Олег Газманов, а также кинорежиссер Никита Михалков.