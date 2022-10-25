Николаевские партизаны получили оружие от пророссийски настроенных бойцов ВСУ | 360°

Мир 25 октября 2022, 08:26 Николаевские партизаны получили оружие от пророссийски настроенных бойцов ВСУ РИА «Новости»: активист поддерживающего Россию подполья Николаева получил оружие от ВСУ РИА "Новости"

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поддерживают пророссийски настроенных жителей Николаева. Они передали активистам-подпольщикам оружие, рассказал РИА «Новости» местный житель.

«Мы немножечко богатеем арсеналом — вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», — сказал он.

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Движению передали автоматы Калашникова и магазины с патронами.

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Парень также рассказал об обстановке в городе. По его словам, жители Николаева ждут прихода российских войск. Они устали от высоких налогов, которые собирают, несмотря на отсутствие прибыли, и поборов в школах. Учебные заведения полгода назад перешли на дистанционный формат, но продолжили просить деньги в фонд школы и на пособия. В месяц, по его словам, родители платят сумму, сопоставимую со счетами за ЖКУ.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что отбив наступление на столицу региона военные пойдут в контрнаступление на Николаев, Днепропетровск и Одессу. Однако историк Александр Широкорад предположил, что союзные войска применят выжидательную тактику, чтобы избежать в этих городах жертв и разрушений.