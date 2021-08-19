Николь Кидман возмутила жителей Гонконга. Ей разрешили не соблюдать самоизоляцию

Австралийской актрисе Николь Кидман, которая приехала в Гонконг на съемки, местные власти разрешили не соблюдать обязательную для прибывших из-за границы самоизоляцию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на гонконгские СМИ.

По правилам все, кто прибывает из-за рубежа, должны находиться в самоизоляции от семи до 21 дня. Для этих целей специально отведены гостиницы. Срок ограничительных мер зависит от того, откуда человек прилетел в Гонконг.

Требование распространяется также на вернувшихся домой местных жителей и даже на вакцинированных. Однако, как оказалось, эти правила не коснулись Николь Кидман. Эта новость вызвала бурную реакцию среди пользователей Сети в Гонконге. Некоторые писали, что из-за ограничений почти два года уже не видели своих близких.

Николь Кидман в Гонконге должна сниматься в сериале «Экспаты». Он выйдет на стриминговым сервисе Amazon. В своем Instagram актриса тем временем рассказала о премьере сериала «Девять совсем незнакомых людей» с ее участием. В нем она сыграла в эмигрантку из России по имени Маша.