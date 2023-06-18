Мир 18 июня 2023, 04:17 «Никогда такого не видел». Тактика российских военных поразила боевиков ВСУ NYT: боевиков ВСУ поразила новая тактика ВС России Официальный сайт президента Украины

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В российских войсках произошли положительные перемены в преддверии контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом написала газета The New York Times.

«Готовясь к контрнаступлению, силы Москвы улучшили дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, предвещая перемены в конфликте», — говорится в статье.

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В период освобождении Артемовска от украинских боевиков один из бойцов ВСУ в отчете написал, что «никогда не видел столько огня с такого количества позиций», и пожаловался на «высокий уровень мастерства и снаряжения» российской армии.

Также автор указал на адаптируемость России к тактике киевского режима. Например, российские войска стали чаще использовать беспилотники и пробные удары, чтобы обнаружить украинские позиции.

К тому же российские оборонительные сооружения превосходят украинские. По данным источников газеты на Западе, эти позиции создадут большие проблемы для Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не смогли достичь целей ни на одном участке во время контрнаступления.